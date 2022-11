POL-PDLD: Landau - Pommes lösen Einsatz aus

Lingenfeld (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld überwacht. Es konnten insgesamt vier Verstöße geahndet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Daniel Habel Telefon: 07274-958-1610 ...

