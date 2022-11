Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben"

Lingenfeld (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld überwacht. Es konnten insgesamt vier Verstöße geahndet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell