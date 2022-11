Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Venningen

Venningen (ots)

Am 25.11.2022 wurden durch die Polizei Edenkoben im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Edenkobener Straße (K6) durchgeführt. Hierbei kam es bei erlaubten 30 km/h zu insgesamt elf Geschwindigkeitsverstößen, wobei der "Spitzenreiter" mit 55 km/h unterwegs war. Zudem wurde ein Fahrzeugführer wegen eines Gurtverstoßes verwarnt. Ein weiterer Autofahrer erhielt einen Mängelbericht und muss sein Fahrzeug erneut vorführen. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Kontrollen an genannter Örtlichkeit zu rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell