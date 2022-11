Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - PKW beschädigt

Germersheim (ots)

Am Donnerstagabend, den 24.11.2022 gegen 20:50 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheiben eines in der Lilienstraße in Germersheim abgestellten Fahrzeuges ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell