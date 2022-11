POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht

Wörth am Rhein (ots) - Wörth am Rhein; Am 23.11.2022 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL im Kühgrunddamm, in deren Folge der Verursacher flüchtete. Beim Ausparken wurde von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein VW Polo im Frontbereich beschädigt. Da zu diesem Zeitpunkt viel Personenverkehr stattgefunden hat, ist anzunehmen, dass der Unfall von Zeugen beobachtet wurde. ...

