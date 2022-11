Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der StA Hagen und der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis: Gevelsberg- Raubdelikte auf Lebensmittelgeschäft und Tankstelle- Tatverdächtiger festgenommen

Gevelsberg (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Hagener Straße am vergangenen Donnerstag (17.11) konnte die Polizei im Rahmen intensiver Ermittlungen einen Tatverdächtigen festnehmen. Noch am Donnerstag wurde der 35-jährige Mann aus Gevelsberg im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an der Körner Straße angetroffen und kontrolliert. Intensive Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Mann mit dem ausgeübten Raubdelikt in Verbindung steht. Neben der am Donnerstag begangenen Raubstraftat führten die Ermittlungen auch zu Hinweisen auf die Beteiligung des Tatverdächtigen an den Raubdelikten auf eine Tankstelle am 05.11 sowie am 08.11 auf eine Supermarktfiliale in Gevelsberg. Tatbeute und die Tatwaffe konnten bisher nicht aufgefunden werden. Der Gevelsberger wurde am Freitag (18.11) dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen erließ.

