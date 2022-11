POL-EN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Hattingen (ots) - Am Freitagmittag befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Velbert die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Wodantal. In Höhe einer Linkskurve missachtete er das Rechtsfahrgebot und geriet in die Gegenspur. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-jährigen Peugeotfahrers aus Velbert. Der 17-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ...

