Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ennepetal (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 76-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw Fiat Panda die Lindenstraße in Fahrtrichtung Milsper Straße. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs fuhr sie in diesen ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 43-jährigen Kleinkaftradfahrers aus Ennepetal. Um eine Kollision zu verhindern, leitete er eine Notbremsung ein, bei der er stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

