POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Schuraer Straße - 8.000 Euro Blechschaden

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Wohnung in der Gustav-Schwab-Straße eingebrochen. Gegen 2 Uhr verschafften sich die Täter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort erbeuteten sie Diebesgut in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu den beiden ...

