Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (331) Auto bei Probefahrt entwendet - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.03.2022) entwendeten Unbekannte bei der Probefahrt auf einem Parkplatz im Fürther Gewerbegebiet Schmalau einen Pkw. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein 39-jähriger Fürther hatte seinen gebrauchten BMW über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten. Auf dieses Inserat meldete sich ein Interessent und vereinbarte für den Dienstag gegen 14:30 Uhr eine Probefahrt. Zwei Unbekannte führten im Beisein des Verkäufers eine Probefahrt in Fürth durch. Am Ende sollte auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Schmalau ein Fahrerwechsel erfolgen. Als der 39-Jährige aus dem Fahrzeug stieg, fuhren die beiden Unbekannten mit dem Fahrzeug davon.

Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen BMW 560X mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-HN 300 im Wert von etwa 8.500 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Fürth führt die Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell