Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Kellerabteile ein und entwendet hochwertige Fahrräder - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Mittwochmorgen ist ein unbekannter Täter in die Kellerräume mehrerer Wohnblocks in der Gartenstraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte zwei verschlossene Kellerabteile auf und stahl daraus jeweils ein hochwertiges Fahrrad und insgesamt drei Fahrradhelme. Der Versuch ein drittes Kellerabteil aufzubrechen misslang. Der Wert des Diebesguts dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. In den vergangenen Wochen kam es in den Kellern der Wohnblocks Gartenstraße 13,15 und Markthallenstraße 20 bereits zu zwei weiteren Kelleraufbrüchen. Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen Verdächtiges im Bereich der Tiefgarage und der Keller der betreffenden Wohnblocks aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

