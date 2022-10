Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der Mainaustraße verletzt

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Mainaustraße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein 65-jähriger Porsche-Fahrer war auf der Mainaustraße in Richtung Staad unterwegs. Da sich der Verkehr aufgrund einer Baustelle staute, wendete der 65-Jährige und stieß dabei mit einem von hinten kommenden, an der Kolonne vorbeifahrenden 62 Jahre alten Mann auf einem Roller zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Porsche entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Roller schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

