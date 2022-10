Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, A81

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt wegen Wildwechsel in Leitplanke (20.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er einem Wildtier ausweichen musste hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der Autobahn 81 einen Unfall verursacht. Ein 26-Jähriger war mit einem Opel Corsa in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als ihm zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen ein Wildtier vor das Auto lief. Der Autofahrer wich nach rechts aus, verlor die Kontrolle über seinen Opel und prallte gegen eine Leitplanke. Er blieb unverletzt, aber sein Auto hatte nach dem Aufprall nur noch Schrottwert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

