Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch auf Firmengelände

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Eine Firma in der Industriestraße wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23.06.), gegen 3.20 Uhr, Ziel mindestens eines unbekannten Täters. Indem der Einbrecher den Maschendrahtzaun aufschnitt, versuchte er unberechtigt auf das Firmengelände zu gelangen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den unbekannten Mann frühzeitig, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell