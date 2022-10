Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Drei Verletzte bei Abbiegeunfall (21.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagmorgen kam es kurz nach Mitternacht im Kreuzungsbereich der Straßen "Wieselsbergstraße / Milanstraße" zu einem Unfall, bei dem drei Autoinsassen leichte Verletzungen erlitten und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 19-jähriger Fahrer eines Fiat Fiorino wollte von der Wieselsbergstraße nach links auf die Milanstraße abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 22-Jährigen mit einem BMW zusammen. Dabei erlitten der BMW-Fahrer und zwei gleichaltrige Mitinsassen leichte Verletzungen. Alle drei kamen in eine Klinik. Der Unfallverursacher und ein Mitfahrer im Fiat blieben unverletzt. Beide Autos hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert, ein Abschleppdienst holte sie an der Unfallstelle ab.

