Villingen-Schwenningen (ots) - Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Jägerstraße. Ein 74-jähriger VW Golf Fahrer fuhr vom Straßenrand an und übersah eine vorbeifahrende73-Jährige mit einem Mercedes C 180, wobei es zur seitlichen Berührung zwischen den Autos kam. Die Fahrerin des ...

