Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Imbiss eingebrochen - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 10.10 Uhr stieß auf dem Parkplatz beim Mineralfreibad in der Martin-Dietrich-Allee ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort stehenden Pkw Subaru. Der Verursacher flüchtete danach und hinterließ ca. 2500 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden nun zur Klärung der Verkehrsunfallflucht gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Einbruch

In der Max-Planck-Straße wurde in der Nacht zum Dienstag in ein Imbissgeschäft eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu ein Fenster zum Gebäude aufgebrochen und im Geschäftsraum eine Kasse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen. Anwohner oder Passanten, die in der Tatnacht entsprechende Wahrnehmung machten, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

