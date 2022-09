Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Frankenhardt-Gründelhardt: Tankautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe an einer Tankstelle in der Gaildorfer Straße einen Tankautomaten auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro am Automaten, wie viel Bargeld von den Tätern entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951 4800 entgegen.

