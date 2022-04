Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rollerfahrerin leicht verletzt

Kehl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Roller kam es offenbar am Donnerstagabend in der Hauptstraße. Gegen 20 Uhr soll ein 29 Jahre alter Fiat-Fahrer vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt in den fließenden Verkehr eingefahren sein, ohne einer bevorrechtigten Rollerfahrerin die Vorfahrt zu gewähren. Um eine Kollision zu verhindern musste die 17-Jährige bremsen. Sie stürzte und rutschte daraufhin in den vor ihr stehenden Fiat. Die Zweiradfahrerin wurde bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1.500 Euro.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell