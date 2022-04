POL-OG: Kehl - Beträchtlicher Schaden nach Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Lahr (ots) - Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend mit über zwei Promille hinter dem Steuer seines Mercedes gesessen und hat mit seiner gefährlichen Fahrweise nicht nur einen anderen Verkehrsteilnehmer zu einem Ausweichmanöver gezwungen, sondern überdies zwei in seinem Wagen mitfahrende Kinder gefährdet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mittvierziger gegen 21:10 Uhr das Rotlicht einer Ampel in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße missachtet, womit er ...

mehr