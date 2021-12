Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montagabend wurde ein 24-Jähriger in der Friedrich-Dürr-Straße von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Der junge Mann ging zu Fuß, als er um 18:15 Uhr von einem Mann auf Bargeld angesprochen wurde. Also dieser die Herausgabe verneinte, zückte der Täter ein Messer und drohte dem 24-Jährigen damit. Hierauf übergab er mehr als 100 Euro Bargeld - der Räuber flüchtete anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: 30-35 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, schwarzer Vollbart, trug eine schwarze Wollmütze.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

