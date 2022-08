Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall - Kleinkraftrad stößt mit Fußgängerin zusammen

Löhne (ots)

(jd) Ein 17-järhiger Löhner fuhr gestern (16.8.), um 14.00 Uhr gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sozius mit seiner Mofa auf dem kombinierten Geh-Radweg, der die Lübbecker Straße mit dem Parkplatz des Freibads an der Albert-Schweitzer-Straße verbindet. Gleichzeitig ging eine 18-jährige Frau aus Bad Oeynhausen mit ihrer 18-jährigen Begleiterin zu Fuß auf dem Weg Richtung Freibad-Parkplatz. Als sich hinter ihnen in gleicher Richtung der FmH25-Roller näherte, gingen die beiden Frauen jeweils ein Stück an die Seite, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen der Bad Oeynhauserin und dem Kleinkraftrad. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin verletzt und nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad wurde unter anderem an der linken Verkleidung beschädigt, sodass ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Ob zum Unfallzeitpunkt Probleme mit der Bremsanlage des Mofas bestanden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun wegen des Tatvorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

