POL-HF: Verdacht des Diebstahls von Fahrzeugen - Personenkontrolle der Polizei entdeckt gestohlenen E-Scooter

Enger (ots) - (jd) Am Samstag (13.8.) ereignete sich auf dem Minden-Weseler-Weg gegen 22.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Enger fuhr mit seinem VW in Richtung Bünder Straße und beabsichtigte, nach links in die Kaiserstraße abzubiegen. Um den Abbiegevorgang einzuleiten, verringerte der Engeraner die Geschwindigkeit seines Pkw. Hinter dem ...

mehr