Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zwei Kfz-Werkstätten an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Gegen 1.40 Uhr löste in der Nacht zu Sonntag (14.8.) die Alarmanlage einer Kfz-Werkstatt an der Bünder Straße aus. Als der 53-jährige Inhaber daraufhin nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass ein Fenster der Werkstatt augenscheinlich beschädigt war und verständigte umgehend die Polizei. Die wenige Minuten später eingetroffenen Beamten durchsuchten das Gebäude, jedoch verlief eine erste Fahndung negativ. Im Inneren der Werkstatt haben die unbekannten Täter augenscheinlich mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und aus einer Geldkassette Bargeld an sich genommen. Gegen 14.30 Uhr am Sonntag bemerkte der Eigentümer einer weiteren Autowerkstatt an der Bünder Straße, dass die Eingangstür zu seiner Werkstatt beschädigt war. Im Inneren haben der oder die unbekannten Täter ebenfalls Schränke durchsucht und ein Lesegerät für Pkw im Wert von rund 1300 Euro an sich genommen. Letztmalig war der Löhner am Samstag gegen 18.00 Uhr in seiner Werkstatt. In beiden Fällen hat das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Herford die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende und explizit in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges im Bereich der Bünder Straße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

