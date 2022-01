Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Abend führte die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle in Lingenfeld durch. In dem Zeitraum zwischen 23 Uhr bis 0 Uhr hielt die Polizei insgesamt acht Verkehrsteilnehmer in der Germersheimer Straße an, da sie zu schnell fuhren. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h (zur Nachtzeit) gemessen. Die Fahrerin muss mit einem Punkt und einem Bußgeld von 115 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell