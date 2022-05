Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Bramel - Mehr Einsätze als im Jahr 2020.

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Bramel (ots)

Zur Jahreshauptversammlung 2022, für die Jahre 2020 und 2021, konnte Ortbrandmeister Kai Höljes am 7. Mai 2022, insgesamt 30 aktive Kameradinnen und Kameraden, sowie fünf Kameraden der Altersabteilung und verschiedene Gäste der Politik, als auch der Feuerwehrführung begrüßen.

Höljes berichtete in seinen beiden Jahresberichten, von 2020 und 2021, von den vergangenen Einsätzen der beiden Jahre. Im Jahr 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Bramel zu 23 Einsätzen alarmiert, wovon es sich um vier Technische Hilfeleistungen und 19 Brandeinsätze handelte. Im Gegensatz dazu, kam es im Jahr 2020 zu 21 Einsätzen für die Ortsfeuerwehr, aufgeteilt in sechs Technische Hilfeleistungen und 15 Brandeinsätze.

Neben den Grußworten der verschiedenen Gästen, wozu auch Gemeindebürgermeister Henrik Wärner oder Brandschutzabschnittsleiter Cuxhaven-Nord Michael Rinas gehörten, gab es auch einige Wahlen innerhalb der Ortsfeuerwehr. So wurde Christian Allers erneut zum Sicherheitsbeauftragten gewählt, ebenso wie Cord Sancken erneut zum Ortsfunkwart gewählt wurde. Andreas Höljes wurde neu zum Schriftwart gewählt, während Sascha Wärner erneut zum Gruppenführer gewählt wurde. In seiner Funktion als stellvertretender Gruppenführer bleibt weiterhin Thorben Meier, sowie Rainer Surhoff seine Funktion als Kassenwart behält und Nils Hellwig weiterhin Gerätewart bleibt. Holger Wärner wurde neu zum Kassenprüfer gewählt.

Zu einer richtigen Jahreshauptversammlung gehören auch Beförderungen und Ehrungen. So wurde Hinrich Kröger zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert. Besonders Lobenswert, die meiste Dienstteilnahme der vergangenen beiden Jahren. Hier konnte im Jahr 2020 Nicole Hildebrandt die meiste Dienstteilnahme vorweisen, wobei es im Jahr 2021 Cord Sancken wurde. Außerdem gab es für die Kameradin Nicole Hildebrandt, sowie den Kameraden Thorsten Stuthmann, Stefan Allers, Christian Wärner, Sascha Wärner, Cord Sancken und Kai Höljes das Ehrenzeichen für 25 jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Die Ortsfeuerwehr konnte zusätzlich die neuen Kameraden Silla Kothe und Niklas Höljes begrüßen und aufnehmen. Ebenso gab es Abgänge bzw. Übergänge in die Alters- und Ehrenabteilung. Hierzu gehören Claus Sancken, Wilhelm Albohm und Burkhardt Bürgerhoff.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell