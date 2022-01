Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - technische Ursache wahrscheinlich - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 6.1.2022, 5.00 Uhr

Warendorf (ots)

Ermittlungen und Befragungen der Polizei zu dem Brand, der am Mittwoch, 5.1.2022, gegen 23.50 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Sendenhorst ausbrach, ergaben, dass dieser auf einen technischen Defekt an einem Ofen zurückzuführen sein dürfte. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell