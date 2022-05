Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Anwohner können Schlimmeres verhindern - Mülleimer steht in Flammen

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden, des 11. Mai 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Sellstedt und Bramel um 13:52 Uhr, zu einem brennenden Mülleimer, in Schiffdorf alarmiert. In der Bohlenstraße fing ein Mülleimer, an einer Bushaltestelle, aus ungeklärter Ursache Feuer. Anwohner versuchten mit eigenen Mitteln, das Feuer zu löschen, was einen größeren Schaden verhindern konnten. Die Feuerwehr übernahm abschließend die Nachlöscharbeiten und konnte nach kurzer Zeit den Einsatz beenden.

Ein großes Lob, an die Anwohner für ihr selbstloses Handeln! Ohne sie, wäre es vermutlich zu einem verheerenderen Schaden gekommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell