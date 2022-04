FFW Schiffdorf: 28 Jähriger Traktor-Fahrer prallt gegen Baum: Fahrer kommt schwerverletzt in Krankenhaus

Schiffdorf (ots) - Am Dienstagabend, den 26. April 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 22:18 Uhr, in die Bohlenstraße alarmiert. Die Feuerwehr wurde durch den Rettungsdienst nachgefordert, um dabei zu helfen eine Person in den Rettungswagen zu tragen. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach rund 20 Minuten beendet. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr ...

