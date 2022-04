Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Frau steckt in Baum fest: Feuerwehr befreit 80 Jährige aus misslicher Lage

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 26. April 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 19:15 Uhr, zusammen mit dem Rettungsdienst in den Tötjeweg alarmiert. Eine 80 Jährige ist hier in ihrem Garten gestürzt und steckte in einem Baum fest. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung und befreite die Dame aus ihrer Lage. Abschließend wurde die Patientin durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

