Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laserpointer via Flugzeug

Sondershausen (ots)

Immer wieder kommt es zu Laserpointattacken gegenüber Flugzeugen. So auch kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend bei Sondershausen. Der Pilot einer Transportmaschine meldete kurz nach halb zwölf der Flugsicherung einen Laserstrahl. Die Ermittlungen ergaben, dass der Strahl von einem Waldstück aus zwischen Sondershausen Neuheide und Hamma abgegeben wurde. Die Bundespolizei ist für die weiteren Maßnahmen verantwortlich. Der sofortige Einsatz der Polizei in Sondershausen verlief ergebnislos.

