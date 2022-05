Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Christian Mangels bleibt Ortsbrandmeister - Ortsfeuerwehr Sellstedt wählt

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am 23. April 2022 war es endlich soweit, nach langer Pause konnte nun auch die Ortsfeuerwehr Sellstedt ihre Jahreshauptversammlung vollziehen. Hierbei gab es aus den vergangenen zwei Jahren viel nachzuholen. Unteranderem gab es Wahlen und Beförderungen.

Mangels blickt auf die vergangenen zwei Jahre zurück und betont, dass es eine besondere Zeit für alle Anwesenden war. ,,Sicherlich war das auch mal ganz angenehm und hat alles entschleunigt.'' berichtet Mangels, da aufgrund der Corona-Pandemie ein Großteil der Dienste und Veranstaltungen abgesagt wurden. Doch nun freut auch er sich darauf, mit neuem Elan durchzustarten. Während der Pandemie und den harten Lockdowns wurden in Sellstedt auch mehrere Dienste in einem neuen Format abgehalten. So wurden Online-Dienste gestaltet die verschiedene Themen wie zum Beispiel Absicherungen von Einsatzstellen oder Gerätekunde mit Ratespielen beinhalteten. Leider mussten auch alle anderen Aktivitäten abgesagt werden. So konnte die Jugendfeuerwehr Sellstedt im vergangenem Jahre nicht ihr 50. jähriges Jubiläum feiern.

Außerdem bedankt sich Mangels bei allen Helfern und den Partnern der Kameradinnen und Kameraden. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung wären viele Dinge nicht möglich und das in den heutigen Zeiten. Im Jahr 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt zu insgesamt 18 Einsätzen alarmiert, diese Teilen sich auf in sieben Brandeinsätze und 11 Technische Hilfeleistungen. Die Ortsfeuerwehr sammelte im Jahr 2021 insgesamt 2268 Stunden, bestehend aus Einsätzen, Diensten und Versammlung. Besonders bemerkenswert: Jens Höpke hat die meisten Dienststunden gesammelt und erhält eine Aufmerksamkeit in Form eines Gutscheins.

Auch die Jugendfeuerwehr musste ihren Dienst vorrübergehend einstellen, so Sebastian Keßler, Jugendfeuerwehrwart. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus 25 Jugendlichen, davon fünf Mädchen. Nach den Lockerungen, begannen auch die Dienste der Jugendfeuerwehr. Hier wurden unter anderem Dienste zu den Themen Atemschutz und Erste Hilfe ausgearbeitet. Auch eine Übung mit den aktiven Kameraden wurde durchgeführt, wobei die Jugendlichen einen besseren Einblick in die Arbeit der Aktiven erhalten konnten.

Neben den Üblichen Berichten gab es auch mehrere Wahlen zu vollziehen. So wurde unteranderem Christian Mangels erneut und einstimmig zum Ortsbrandmeister gewählt. Martin Wenzel wurde zum Gerätewart wieder gewählt, genauso wie Marvin Buscher weiterhin stellvertretender Jugendfeuerwehrwart bleibt. Philipp Möller und Jan-Peter Von Helmst wurden erneut zu den Ortsfunkwarten gewählt, wobei Von Helmst die Position des Stellvertreters besetzt. Zum Leiter des Festauschsuss wurde Angelina Beilke gewählt und Pascal Wlodarczak wurde neuer Kassenprüfer.

Die Ortsfeuerwehr Sellstedt durfte außerdem neue Kameradinnen und Kameraden begrüßen, so gab es drei Übergänge aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung, zwei Neuaufnahmen und zwei Kameraden aus einer anderen Ortsfeuerwehr, die gewechselt haben. Selbstverständlich, wie bei jeder Jahreshauptversammlung gab es auch Beförderung und Ehrungen. So wurden Andre Backhaus, Timo Franke, Jaroslaw Raschkowski, Marek Rümper und Tom Wenzel vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Hauptfeuerwehrmann berfördert. Fehime Dimen wurde ebenfalls von Feuerwehrfrau-Anwärterin zur Feuerwehrfrau befördert. Danny Sänker und Jan-Peter Von Helmst wurden vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert. Abschließen wurde Marvin Buscher vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Alexander Mangels, Jan Wienholz, Nicole Wenzel und Tim Indorf wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Ralf Bremer und Wilfried Gercken bereits für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Nach den Grußworten der Gäste, konnte der Abend in gemütlicher Atmosphäre sein Lauf nehmen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell