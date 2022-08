Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw fährt zwei Mal gegen geparkten Bus - Fahrerin augenscheinlich alkoholisiert

Herford (ots)

(jd) Der 44-jährige Fahrer eines Busses aus Ennepetal alarmierte in der Nacht zu Sonntag (14.8.) die Polizei, nachdem eine Frau mit ihrem Pkw seinen Bus beschädigt hatte. Der Bus stand auf einem Parkplatz an der Senderstraße als die 30-jährige Hamburgerin gegen 3.50 Uhr mit ihrem VW rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Dabei übersah sie offenbar den ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Bus und fuhr gleich zwei Mal gegen ihn. Da die Frau deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache nach Herford gebracht. Der Führerschein der 30-Jährigen wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 5000 Euro.

