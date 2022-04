Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 02.04.2022 kam es gegen 05:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal. In den Kellerräumlichkeiten wurde durch Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr umgehend gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

