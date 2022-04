Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Ein Zeuge meldete am 31.03.2022 gegen 12:10 Uhr zwei Personen am "Kleinen Kapellchen" am Waldrand in Schifferstadt. Diese seien mit einem Pkw zur Örtlichkeit gefahren und würden aktuell Bier konsumieren. Die Männer wurden vor Ort einer Kontrolle unterzogen. Da der Fahrer einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

