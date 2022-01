Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zahlreiche Schmierereien an Grundschule

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen hinterließen zwischen Ende 2021 und dem 10.1.2022 zahlreiche Schmierereien an der Westkirchener Grundschule. Auf Fensternahmen, Scheiben und Gebäudewänden brachten die Tatverdächtigen etwa siebzig Schriftzüge mit grüner und schwarzer Farbe auf, darunter auch "WK Gang". Wer hat die Täter bei den Sachbeschädigungen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell