Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer streift schwarzen Opel Corsa im Kreisverkehr und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, einen Unfall auf der Georg-Fischer-Straße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte fuhr im Kreisverkehr auf Höhe der Werner-von-Siemens-Straße an einem schwarzen Opel Corsa vorbei und streifte diesen dabei am vorderen rechten Kotflügel. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

