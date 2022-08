Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall nach Unachtsamkeit

Gönnheim (ots)

Eine 49-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Samstag, 13.08.2022, um 23:40 Uhr mit ihrem Pkw in Gönnheim die Bahnhofstraße in Richtung Bismarckstraße. Hierbei kollidierte die Fahrerin ungebremst mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, sodass an beiden Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000Euro entstand. Die Fahrerin, ihr 45-jähriger Beifahrer und der 10-jährige Sohn wurden leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Kopf-, Brust- und Nackenbereich. Alle Insassen wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt wurde. Ein Alkohol- bzw. Drogenkonsum konnte bei der Fahrerin ausgeschlossen werden, nach eigenen Angaben sei sie schlicht unachtsam gewesen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell