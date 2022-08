Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntagmorgen um 00:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer in der Altenbacher Straße in Ungstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor konnte beobachtet werden, wie der Pkw mit auffällig langsamer Geschwindigkeit die linke Fahrspur befuhr. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,73 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen handelte es sich somit um eine Trunkenheit im Straßenverkehr, weshalb bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Fahrer muss mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell