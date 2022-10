Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnung ein

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Wohnung in der Gustav-Schwab-Straße eingebrochen. Gegen 2 Uhr verschafften sich die Täter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort erbeuteten sie Diebesgut in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu den beiden Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: ca. 26-28 Jahre alt, ca. 185 Zentimeter groß, einer der Täter war dunkelhaarig und hatte eine Narbe im Gesicht, der andere hatte hellere Haare. Beide waren bekleidet mit rot/weißen Jogginganzügen, einer der beiden trug eine Umhängetasche. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Gustav-Schwab-Straße festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell