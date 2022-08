Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom 22.08.2022

Heilbronn (ots)

Ingolstadt, 22.08.2022

Tötungsdelikt in Ingolstadt:

- Opfer endgültig identifiziert - Ermittlungen weiterhin in alle Richtungen - Zeugenaufruf

Bei der KPI Ingolstadt wurde im Zusammenhang mit dem aktuellen Tötungsdelikt, bei dem am 16.08.22 in Ingolstadt in einem Pkw eine leblose Frau aufgefunden wurde, eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Den Ermittlern liegt zwischenzeitlich das Ergebnis des DNA-Abgleichs der getöteten Frau vor. Es hat sich bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um eine 23-jährige Algerierin aus dem Landkreis Heilbronn handelt.

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Heilbronn werden derzeit umfangreiche Umfeldermittlungen zum Opfer und den beiden sich in Haft befindlichen Tatverdächtigen geführt.

Zeugenaufruf für den Raum Heilbronn/Eppingen:

Zeugen, die am Dienstag, 16. August 2022, in diesem Zusammenhang im Bereich Eppingen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf einen dunklen Pkw mit Ingolstädter Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kripo Ingolstadt zu melden. Hinweise werden auch von jeder örtlich zuständigen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Link zur Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/034664/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell