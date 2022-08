Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Sonntag zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr einen Verkehrsunfall in Eppingen und flüchtete im Anschluss. Ein 59-jähriger Mann stellte seinen Opel Zafira auf einem Kundenparkplatz eines Bäckers in der Heilbronner Straße ab. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der PKW beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Ittlingen: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Sonntag unbemerkt Zutritt zu einem Restaurant in Ittlingen. Zwischen Samstag, gegen 21.30 Uhr, und Sonntag, gegen 0.30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Reihener Straße. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie ein Büro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich an das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu wenden.

Eppingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Samstag einen Pkw in Eppingen und flüchtete anschließend. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsdiscounters im Postweg geparkten Hyundai I30. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Windschutzscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen beschädigten Unbekannte einen in Böckingen geparkten Pkw. Zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr begaben sich die Täter zu dem Hyundai I30 auf dem Kraichgauplatz und schlugen mit einem Gegenstand die Windschutzscheibe ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Fensterscheibe eingeschlagen

Ein 28-Jähriger schlug in der Nacht auf Freitag eine Fensterscheibe eines Fastfood Restaurants in Heilbronn ein. Gegen 21.10 Uhr befand sich der betrunkene Mann in der Straße Marktplatz und beschädigte die Scheibe der Lokalität. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin der betrunkene und aggressive 28-Jährige in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen musste.

Heilbronn: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in ein Wohnhaus in Heilbronn einzudringen, scheiterten jedoch. Zwischen Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, und Samstag, gegen 9 Uhr, begaben sich die Einbrecher in die Fasanenstraße und versuchten auf der Rückseite des Gebäudes mehrere Terrassentüren und Türen gewaltsam zu öffnen. Der Aufbruch misslang und die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch geben können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Samstag einen Pkw in Heilbronn und flüchtete. Zwischen 6 Uhr und 16 Uhr prallte das unbekannte Gefährt gegen den im Plattenweg / der Beethovenstraße geparkten Audi A1. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Schlägerei auf dem BuGa-Gelände - Zeugen gesucht

Zwei Personengruppen gerieten in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn aneinander und schlugen aufeinander ein. Gegen 21.45 Uhr trafen die circa zehn Personen auf einer Wiese auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände schräg gegenüber der Jugendherberge aufeinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Personen auch mit Gegenständen zugeschlagen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Freitag einen Pkw in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Rötelstraße geparkten VW California. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verursachte Samstagnacht oder am Sonntag einen Unfall in Bad Friedrichshall und flüchtete anschließend. Zwischen 23 Uhr und 14 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem in der Straße "Am Römerturm" geparkten Hyundai I40. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

