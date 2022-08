Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter

Waldsee (ots)

Am 15.08.2022, gegen 18:20 Uhr, fuhr eine 70-jährige PKW-Fahrerin die Ludwigstraße. Ihren Angaben zufolge habe sie einen E-Scooter überholt. Nach dem Überholvorgang sei der 30-jährige Fahrer des E-Scooters ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der 30-Jährige gibt an, dass die PKW-Fahrerin ihn aufgrund des geringen Abstands beim Überholen abgedrängt habe. Durch den Sturz trug der 30-Jährige Schürfwunden davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, auch konnte der Fahrer keine Betriebserlaubnis vorzeigen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen die PKW-Fahrerin wird bezüglich einer Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

