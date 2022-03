POL-FR: Diebstahl von Bankkarte

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 03.03.2022 befuhr gegen 17:30 Uhr ein Pedelec-Fahrer den Fuß-und Radweg der Lembergstraße in Richtung Hermann-Mitsch-Straße. An der dortigen Kreuzung überquerte der 64-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich die rote Ampel und kollidierte hier mit einem gerade ...

mehr