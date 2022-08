Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Römerberg) Unfall mit hohem Sachschaden

Römerberg (ots)

Am 15.08.2022 gegen 11:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L 507 und K 25 zwischen Schwegenheim und Mechtersheim ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Schwegenheim und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch den Vorrang des aus Richtung Mechtersheim entgegenkommenden Pkw, der geradeaus fahren wollte. Durch die Kollision sind die Fahrzeuge stark beschädigt worden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 14.000 Euro. Glücklicherweise gab es aber keine Verletzten.

