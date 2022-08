Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet

35.000 Euro Sachschaden waren die Folge einer Unfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mosbach. Gegen 3 Uhr wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Astra von der Eisenbahnstraße in die Anton-Gmeinder-Straße abbiegen. Hierbei konnte er dem Fahrbahnverlauf nicht ordnungsgemäß folgen und prallte gegen einen geparkten Fiat Punto. Vermutlich aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit wurde der Punto weiter gegen einen Renault Twingo und einen 1er BMW geschoben. Der Unfallverursacher als auch eine zweite Person stiegen im Anschluss aus dem Opel Astra und flüchteten zu Fuß. Die eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mosbach: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, da ein Motorradfahrer eine rote Ampel in der Odenwaldstraße missachtete und ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW abbremsen musste. Nachdem ein 31-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 11.45 Uhr mit einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte nicht einverstanden war, fuhr er im Anschluss an diese mit seiner rot-weißen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizisten konnten den Mann dabei beobachten, wie er eine rote Ampel überfuhr. Hierbei musste ein entgegenkommender Fahrer eines PKWs, der nach links in den Wasenweg abbiegen wollte, sein Fahrzeug abbremsen. Ob er durch das Fahrmanöver gefährdet wurde, bedarf es weiteren Ermittlungen. Daher wird der Fahrer des PKWs, welcher sein Fahrzeug abbremsen musste gebeten, sich unter 06261 8090, zu melden.

Billigheim: Schwer verletzte Person nach Fahrradunfall

Eine schwer verletzte Person und 4.500 Euro Sachschaden waren am Samstagmittag die Folge eines Verkehrsunfalls bei Billigheim. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Toyota einen Ortsverbindungsweg zwischen Sulzbach und Allfeld überqueren. Hierbei übersah er vermutlich einen 39-jährigen Fahrradfahrer, welcher gegen den Toyota prallte. Der Fahrradfahrer flog über den PKW und wurde schwer verletzt. Er kam im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Obrigheim/Heilbronn/Neckarwestheim: Demonstration Anti-Atom-Bewegung

Am Wochenende waren Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn bei einem angemeldeten Demonstrationszug "ausgestrahlt" im Einsatz. In der Zeit von Juli bis September findet im Bundesgebiet die 2.400 Kilometer lange Fahrraddemonstration der Anti-Atom-Bewegung statt. Die Teilnehmer legten in den Etappen sechs bis acht eine Strecke von Obrigheim über Heilbronn bis Neckarwestheim zurück. Die Demonstration der insgesamt rund 150 Teilnehmer verlief störungsfrei und friedlich.

Walldürn: Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Rund 37.000 Euro und eine leicht verletzte Person waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag bei Walldürn. Ein 59-jähriger Motorradfahrer war mit seiner KTM gegen 11.30 Uhr auf einem Einfädelungsstreifen auf die Bundesstraße 27 in Richtung Buchen gestürzt. Das Motorrad schlitterte auf die Gegenfahrspur, auf der ein 21-Jähriger mit einem VW Tiguan in Richtung Höpfingen unterwegs war. Hierbei überschlug sich der PKW und landete auf dem Dach in einem Straßengraben. Der 21-Jährige konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell