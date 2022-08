Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim / Bad Friedrichshall: Einbruch in Sportstätten - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen, vermutlich in der Nacht auf Freitag, unbemerkt Zutritt zu mehreren Sportstätten in Gundelsheim und Bad Friedrichshall. Die Täter begaben sich innerhalb dieses Zeitraums in die Höchstberger Straße in Gundelsheim-Tiefenbach und versuchten bei dem dortigen Tennisverein die Eingangstüre aufzuhebeln und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden.

Zudem begaben sich Unbekannte in die Sonnenstraße in Gundelsheim-Höchstberg und brachen unter anderem in die Räumlichkeiten des Sportvereins ein. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

In Bad Friedrichshall-Untergriesheim stiegen Einbrecher in der Austraße in das Vereinsheim des Tennisclubs und die dortige Turnhalle ein. Im inneren brachen sie mehrere Türen auf. Insgesamt verursachten sie rund 6.000 Euro Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem der Einbrüche machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefonnummer 07063 93340, oder dem Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 98030, zu melden.

Neckarsulm: Ampel verwechselt

Vermutlich verwechselte ein 21-Jähriger die Ampel auf der Landesstraße 1100 bei Neckarsulm und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Am Donnerstagmorgen war der Mann gegen 5.35 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Brückestraße von Obereisesheim in Richtung Neckarsulm unterwegs. Hierbei verwechselte er vermutlich die Rechtsabbiegeampel mit der Ampel der Geradeausspur und fuhr deshalb bei rot in die Kreuzung ein. Dort kollidierte der Wagen des Mannes mit einem Toyota Yaris einer 51-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Opel abgewiesen und schleuderte gegen einen 3er BMW eines 49-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Mitfahrer in dem Opel leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Fahrradfahrer angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall bei Bad Friedrichshall und fuhr davon. Gegen 16.50 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg an der Kreisstraße 2117 in Richtung Hasenmühle unterwegs. Zur gleichen Zeit bog die unbekannte Person mit ihrem Seat Leon ab und übersah vermutlich den Radler. Das Auto erfasste den Radfahrer auf der Höhe der Hinterachse, woraufhin der 39-Jährige stürzte. Direkt nach dem Verkehrsunfall heulte der Motor des Seat Leon auf und die Person fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Mülldeponie

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einer Mülldeponie in Heilbronn. Gegen 22.10 Uhr begaben sich die Täter zu der Straße "Vogelsangklinge" und verschafften sich Zutritt zu der Deponie. Die alarmierten Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Nähe einen 37-jährigen Tatverdächtigen des Einbruchs antreffen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Fahrradfahrer stößt mit Linienbus zusammen

Eine verletzte Person ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Heilbronn. In der Nacht auf Freitag, gegen 22.45 Uhr, war ein 41-Jähriger mit seinem Mountainbike im Bereich der Harmonie unterwegs. Dort kollidierte der Radler mit der rechten Fahrzeugseite eines wendenden Linienbusses. Durch den Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallermittlungen dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

