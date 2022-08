Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Markise von Anhänger gestohlen

Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl in der Nacht auf Freitag in Bestenheid geben können. Der oder die Täter entwendeten zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag eine Markise aus einem Anhänger, der in der Breslauer Straße in einer Parkbucht geparkt war. Die Markise hat einen Stoffbezug mit gelben und beigen Streifen. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und kann Angaben zu den Tätern machen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

