Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: Lkw flüchtet nach Unfall mit Verletztem und hohem Schaden

Ein Leichtverletzter und rund 52.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der A81, bei dem ein Lkw-Lenker flüchtete. Ein 52-jähriger VW Tiguan-Fahrer war gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Ein unbekannter, weißer Sattelzug fuhr hinter einem gelben Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Der weiße Lkw scherte zum Überholen aus, als sich der Pkw sich fast auf Höhe von diesem befand. Daher leitete der VW-Lenker eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Hierbei wurde der linke Vorderreifen am Randstein beschädigt. In der Folge rutschte der Reifen von der Felge und der Tiguan geriet ins Schleudern. Das Auto drehte er sich dreimal und kollidierte anschließend mit dem gelben Lkw. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am VW lösten alle Airbags aus und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An den beiden Fahrzeugen sowie an der Fahrbahn und der Schutzplanke entstand hoher Sachschaden. Der leichtverletzte 52-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der weiße Lkw konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht aufgefunden werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Külsheim: Verdorbene Backwaren im Wald abgelegt

Der Polizeiposten Külsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstag zum wiederholten Mal stark verschimmelte Backwaren in Külsheim entsorgten. Die Brötchen, Brezeln und Brote wurden am Gewann "Großer Haidberg" an einem Waldweg abgelegt. Diese sind so verdorben, dass davon eine Gesundheitsgefahr für Wild ausgeht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09345 241 an den Polizeiposten Külsheim.

Wertheim-Bestenheid: Empore durch Brand beschädigt

Unbekannte sorgten am Donnerstagmorgen für den Brand an einer Empore in Wertheim-Bestenheid. Die Täter legten nach ersten Erkenntnissen vermutlich gegen 7.30 Uhr einen Zigarettenstummel zwischen den Holzbrettern der Empore des Soccer Courts in der Reichenberger Straße ab. Dies führte dazu, dass sich der darunter befindliche Holzboden entzündete. Es entstand ein etwa 50 Zentimeter langes Brandloch. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Es besteht Einsturzgefahr. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell