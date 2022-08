POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Einbruch in Sportvereine

In zwei Sportheime in Lauda-Königshofen Beckstein brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch ein. Zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 12.15 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Grundstücken der Vereine und deren Clubhäusern. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Clubhaus eines Tennisvereins. Hier entwendeten die Unbekannten wohl nichts. Über das Gelände des Tennisvereins gelangten die Täter auf das Grundstück des gegenüberliegenden Sportvereins. Über eine Terrassentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Clubhaus und entwendeten Bargeld und ein Tablet. Der verursachte Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Bereits im Mai diesen Jahres waren die beiden Gebäude das Ziel von Einbrechern. Ob ein Tatzusammenhang besteht, prüft nun der Polizeiposten Lauda-Königshofen. Dieser hofft nun auf Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 09343 621320.

Bad Mergentheim: Männer auf Toilette belästigt

Ein 77-Jähriger steht im Verdacht zwei Männer im Alter von 34 und 85 Jahren am Montagvormittag auf einer öffentlichen Toilette in Bad Mergentheim belästigt zu haben. Dem Senior wird vorgeworfen gegen 11 Uhr vor dem 34-Jährigen onaniert und den 85-Jährigen aufgefordert zu haben, an ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim ermittelt.

A81/ Widdern: Ein Verletzter und 20.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Ein 52-Jähriger wurde bei einer Kollision auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken am Mittwochvormittag verletzt. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW Caddy auf einen Sattelzug eines 60-Jährigen aufgefahren, der vor ihm auf dem rechten Fahrtstreifen fuhr. Der 52-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Lauda-Königshofen: Verunreinigung in "Ententeich" - Zeugen gesucht

Weiße Schlieren im Oberlaudaer Bach auf Höhe des "Ententeichs" wurden der Polizei am Mittwochmorgen gemeldet. Auf der Wasseroberfläche befand sich eine unbekannte Substanz, die weiße, leicht pulvrige Schlieren zog. Durch die Feuerwehr konnte die Verunreinigung entfernt werden. Eine untersuchte Wasserprobe ergab keine messbare Verschlechterung der Gewässerqualität. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Bachlauf, möglicherweise auch auf dem daneben befindlichen Freizeitgelände gemacht haben, werden gebeten die Polizei, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 zu verständigen.

